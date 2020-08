ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆ, ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಾರದು: ಸಿಪಿಐಎಂ

ನವದೆಹಲಿ: ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚರ್ಚೆಯಾಗದ ಹೊರತು ‘ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ (ಎಚ್‌ಡಿಎಂಪಿ)’ ಮತ್ತು ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ (ಎನ್‌ಡಿಎಚ್‌ಎಂ)’ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚೂರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗೆಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನೂ ಟ್ವೀಟ್‌ ಜತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Modi government cannot permit access to sensitive personal data of Indians for profits of private corporates. Let Parliament, meeting from September 14, consider & decide on the National Digital Health Mission. https://t.co/yELkLI3j23 pic.twitter.com/TwoFSRtunr

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) August 31, 2020