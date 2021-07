ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 90 ಐಫೋನ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪತ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 90 ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಹೊಸ ಕೊರಿಯರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯೋರ್ವರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ACC Export Commissionerate at New Courier Terminal intercepted 3 consignments & seized 90 iPhone 12 Pro having market value approx Rs. 1 crore due to alertness of officer posted at X-ray scanning. The consignments were shipped from Dubai & misdeclared as garments. pic.twitter.com/Ro6cuUuw4d

