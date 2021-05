ಕಡಲ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ, 'ಯಸ್' ಆರ್ಭಟ; ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಈ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚಂದ್ರ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಲ ಅಲೆಗಳ ಆರ್ಭಟವು ಜೋರಾಗಲಿದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಯಸ್‌' ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿಕೆ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ‘ಯಸ್‌’ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪರಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಿಬ್‌ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಕಡಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲೆಗಳ ಆರ್ಭಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH Odisha | Chandipur, Balasore witnesses heavy rainfall & strong winds.#CycloneYaas over northwest Bay of Bengal, about 40 km east of Dhamra (Odisha), 90 km south-southwest of Digha (West Bengal) & 90 km south-southeast of Balasore (Odisha), as per IMD update at 6:45 am. pic.twitter.com/vlYUFSZjUA

