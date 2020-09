ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪಕ್ಷದ ‌ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ‌ ಚುನಾವಣೆಯ‌ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇಮಕ‌‌ ಮಾಡಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ.‌ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಏಳರವರೆಗೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ‌ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ (ಎಲ್ ಜೆಪಿ) ನಡುವೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಗೊಂದಲ‌ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಯ ಹೊಣೆ ಫಡಣವಿಸ್ ಹೆಗಲೇರಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಪಕ್ಷದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್‌, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಘಟಬಂಧನವು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.



NDA 'gathbandhan' under the leadership of CM Nitesh Kumar will fight the #BiharElections. BJP, JDU & Lok Janshakti Party — these three parties will fight the elections. Even Jiten Majhi's party has extended support to JDU, they are also with us: Bhupendra Yadav, BJP pic.twitter.com/CTuSVOJe25

— ANI (@ANI) September 30, 2020