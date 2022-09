ಸಂಸತ್ ಭವನ ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನ ಬಂಧಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿಶೋರ್ ಸಮ್‌ರೀತೆ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

‘ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿಶೋರ್ ಸಮ್‌ರೀತೆ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪರಾಧ ದಳ ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಇದ್ದ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಅವರು ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ಒಳಗೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Delhi Police's Crime Branch arrested an ex-MLA Kishore Samrite from Bhopal. Case was registered against him after he sent a packet containing gelatin sticks,national flags to Parliament House & threatened to blow up Parliament House if his demands were not fulfilled before Sep 30

