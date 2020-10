ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊರಳುಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೊರಳುಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೊರಳುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಾತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಓಡಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿವೆ. ನಾಯಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೊರಳಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ದೂರದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಾಯಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Delhi: A veterinary student feeds & puts reflective collars on stray dogs. She says, "During lockdown, dogs got used to having no cars on roads. Now that vehicles are back on roads, I am putting these collars so that driver can see them from distance & accidents can be avoided." pic.twitter.com/LMFpwpF4HT

— ANI (@ANI) October 9, 2020