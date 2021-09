ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದು ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಗೋಗಿಯನ್ನು ವಕೀಲರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪಿನವರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಜಿತೇಂದ್ರ ಗೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೋಹಿಣಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

