ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ

ಪಣಜಿ: ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಜುಲೈ 5ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ.

ಮೇ 9ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ ತಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಜೂನ್ 28ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು..

ಬಳಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಜತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 5ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರವರೆಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬಿಸಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ: ಫಡಣವೀಸ್‌

The Government of Goa has decided to extend the State Level Curfew till 7 AM, July 05, 2021.

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) June 26, 2021