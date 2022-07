ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್! ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಪುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ನೂತನ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ, ಅಶೋಕಸ್ತಂಭದ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದ ‘ಸ್ವರೂಪ’ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು, ಸೌಂದರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ನೋಡುಗನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಶಾಂತತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಪವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ.. ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಮೂಲ ಸಾರನಾಥ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನದಂತೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಸಾರನಾಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ 1.6 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ನೂತನ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ 6.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಹಿತಭಾವ, ಘನತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದ’ ಸಿಂಹಗಳ ಮುಖಭಾವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ‘ಕೇಡುಂಟು ಮಾಡುವ, ಆಕ್ರಮಣ ಶೈಲಿ’ಯ ಮುಖಭಾವ ಇರುವಂತೆ ಲಾಂಛನವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಲಾಂಛನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲು, ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ

‘ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಗೋಡ್ಸೆವರೆಗೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಂಹಗಳ ಭಾವವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು, ಮೋದಿಯವರ ನವಭಾರತ’ ಎಂದು ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್‌ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Sense of proportion & perspective.

Beauty is famously regarded as lying in the eyes of the beholder.

So is the case with calm & anger.

The original #Sarnath #Emblem is 1.6 mtr high whereas the emblem on the top of the #NewParliamentBuilding is huge at 6.5 mtrs height. pic.twitter.com/JsAEUSrjtR

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) July 12, 2022