ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯು (ಐಸಿಎಂಆರ್‌) ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್‌ಟಿ–ಪಿಸಿಆರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಐಸಿಎಂಆರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 27 ಸಾವಿರದ ಬದಲು 37,200ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮಿತ್‌ ಶಾ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂಬಂಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ 15ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ‘ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಐಸಿಎಂಆರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 27,000 ರಿಂದ 37,200ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ನವೆಂಬರ್‌ 19 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 30,735 ಆರ್‌ಟಿ–ಪಿಸಿಆರ್‌ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇದಿನ 46,232 ಸೊಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸೋಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 90,50,598ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 84,78,124 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, 1,32,726 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ 4,39,747 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ICMR has increased RT-PCR testing capacity from 27,000 tests/day to 37,200 RT-PCR tests per day on directions of HM @AmitShah. 30,735 RT-PCR samples collected in Delhi on 19 Nov as compared to 12,055 RT-PCR samples on 15 Nov.#Unite2FightCorona @PIB_India @DDNewslive

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 21, 2020