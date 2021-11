India Covid-19 Update: ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 10,929 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 392 ಜನ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 10,929 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,43,44,683ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 392 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 4,60,265 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1,48,922 ರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,46,950ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 0.43ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೇತರಿಕೆ ದರವು ಶೇ 98.23ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

COVID19 | India reports 10,929 new cases, 392 deaths and 12,509 recoveries in the last 24 hours; active caseload stands at 1,46,950

Total Vaccination : 1,07,92,19,546 pic.twitter.com/xixxN7SvLE

— ANI (@ANI) November 6, 2021