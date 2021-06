ನವದೆಹಲಿ: ‘ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಮೈಗಾವ್‌’ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

In a few weeks, @Tokyo2020 begins. Wishing the very best to our contingent, which consists of our finest athletes. In the run up to the games, here is an interesting quiz on MyGov. I urge you all, specially my young friends to take part. https://t.co/De25nciIUZ

— Narendra Modi (@narendramodi) June 23, 2021