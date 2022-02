India Covid Update: 67,084 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 1,241 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 67,084 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ (ಫೆ.9) ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ದೃಢ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಬುಧವಾರದಂದು 71,365 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಕೋವಿಡ್ ದೃಢ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡ 4.44ರಷ್ಟಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7,90,789ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

India reports 67,084 fresh #COVID19 cases, 1,67,882 recoveries and 1,241 deaths in the last 24 hours.

Active cases: 7,90,789 (1.86%)

Death toll: 5,06,520

Daily positivity rate: 4.44%

Total vaccination: 1,71,28,19,947 pic.twitter.com/pO6gvSwwob

— ANI (@ANI) February 10, 2022