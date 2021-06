Covid-19 India Update: ಸತತ 3ನೇ ದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ದೃಢಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 94,052 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಬುಧವಾರ ಒಂದೇದಿನ ಒಟ್ಟು 6,148 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಿಹಾರದಲ್ಲೇ (3,971) ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ʼಸೋಂಕು ದೃಢ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ವಾರ ಶೇ. 5.43ರಷ್ಟಿದೆ. ಸೋಂಕು ದೃಢ ಪ್ರಮಾಣ ಬುಧವಾರ ಶೇ. 4.69ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ 17ನೇ ದಿನ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 28ನೇ ದಿನವೂ ಗುಣಮುಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆʼ

ʼಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,51,367 ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 94.77ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,91,83,121 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2,76,55,493 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3,59,676 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 11,67,952 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 23,90,58,360 ಡೋಸ್‌ನಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

June 10, 2021