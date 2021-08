ದೇಶದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ದಾಟಿದ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ದಾಟಿದ್ದು, ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

India’s fight against COVID-19 receives a strong impetus. Vaccination numbers cross the 50 crore mark. We hope to build on these numbers and ensure our citizens are vaccinated under #SabkoVaccineMuftVaccine movement.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2021