ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಕೆ.ಜಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ವಶ

ಶ್ರೀನಗರ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪುಲ್ವಾಮಾದ ತಹಾಬ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ (ಐಇಡಿ)ವನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಡಿಜಿಪಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬುದ್ಗಾಮ್‌ನ ವಾಟರ್‌ಹೈಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

J&K | An IED weighing approx 25 to 30 Kgs recovered near Tahab Crossing on Circular road in Pulwama by Police and security forces. A major tragedy has been averted by specific input generated by Pulwama Police: ADGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/KHD5565jKY

