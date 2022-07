ರಾಂಚಿ: ಸುಲಿಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ‘ನ್ಯೂಸ್ 11 ಭಾರತ್’ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರೂಪ್ ಚಟರ್ಜಿಯನ್ನು ಧನ್‌ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 27ರಂದು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅರೂಪ್ ಚಟರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಅರೂಪ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 193, 386, 387, 418, 420, 468, 469, 500, 500, 503ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Jharkhand | Dhanbad Police arrests News 11 Bharat owner Arup Chatterjee on charges of extortion, blackmailing & criminal conspiracy.FIR was lodged on June 27 under IPC Sec 193, 386, 387, 418, 420, 468, 469, 500, 503 120B at Govindpur PS on complaint of a businessman Rakesh Kumar

