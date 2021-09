ದೀರ್ಘ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವೆಂದರೆ ಕಡತಗಳ ಕೆಲಸ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ದೀರ್ಘ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡತಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿಗುವ ಸದವಕಾಶ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಬಹು ಪರಾಕ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ದಿನದ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇದೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೋಕಿ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಬಿರ್ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ಸ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೇದಾಂತ್‌ ಬಿರ್ಲಾ, 'ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರೆ ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

We are not here for any positions but for a responsibility.

Your hardwork is what inspires the youth today.

Under your leadership India is achieving new heights.

Jai Hind 🇮🇳

— Vedant Birla (@birla_vedant) September 22, 2021