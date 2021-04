ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಒಂದೇದಿನ 68,631 ಕೋವಿಡ್‌-19 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ

ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 68,631 ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದೇವೇಳೆ 503 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6,70,388ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಗುಣಮುಖರಾದ 45,654 ಮಂದಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ 31,06,828 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. 60,473 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದು ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 8,479 ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 53 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 87,698 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, 12,347 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ 7,107 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 85 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Maharashtra reports 68,631 fresh COVID cases, 45,654 discharges, and 503 deaths in the last 24 hours

Active cases: 6,70,388

Total discharges: 31,06,828

Death toll: 60,473 pic.twitter.com/XqWJytNf0x

— ANI (@ANI) April 18, 2021