ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾವೀರ್‌ ನರ್ವಾಲ್ ನಿಧನ

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾವೀರ್‌ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾದರು.

ಮಹಾವೀರ್‌ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮಹಾವೀರ್‌ ನರ್ವಾಲ್‌ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆಕಾಶ್‌ ನವಾರ್ಲ್‌ ಅವರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್‌ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CPIM expresses deep condolences on the demise of Comrade Mahavir Narwal, a senior member of CPIM.

It is criminal act of the Modi govt that his daughter Natasha Narwal was arrested under UAPA last year and couldn't even meet her father.

Lal Salaam Mahavir Narwal! pic.twitter.com/B6An9V5y9L

