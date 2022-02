ಗುಜರಾತ್‌: ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಂಕಲೇಶ್ವರ್‌ನ ‘ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಾರ್ಮಾ’ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Gujarat | A massive fire broke out in Shree Mahakali Pharma company in Ankleshwar GIDC, earlier today.

Further details awaited. pic.twitter.com/DPpAM7yBho

— ANI (@ANI) February 11, 2022