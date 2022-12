ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌! ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ. ಭಗವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡೋಣ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Merry Christmas! May this special day further the spirit of harmony and joy in our society. We recall the noble thoughts of Lord Christ and the emphasis on serving society.

‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಈವ್ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Jill and I hope everyone is able to spend time with family and friends during the holiday season. We’re also holding a special place in our hearts for anyone missing a loved one during this time.

From our family to yours, we wish you a peaceful Christmas Eve. pic.twitter.com/HiegKJGDz2

— Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2022