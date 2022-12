ನವದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಕೋವಿಡ್ ನೇಸಲ್ ಲಸಿಕೆಗೆ ₹800 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಬಯೊಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಲಸಿಕೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

#COVIDVaccines | The #NasalVaccine will be available in Private hospitals@BharatBiotech fixed the price at Rs.800+GST+Hospital charges, reports Sources@MoHFW_INDIA #COVID19 pic.twitter.com/0UfuoEUjq8

