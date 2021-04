ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 30ರ ವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ರ ವರೆಗೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಈಗ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 'ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

Due to increasing spread of #Covid19, we will be implementing stricter restrictions across Punjab to control the pandemic. Strongly urge everyone to observe full precautions & all those eligible to get their vaccination done. Vaccination is necessary to build immunity. pic.twitter.com/wNrRUDbfHW

