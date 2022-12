ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರು: ಬಿಜೆಪಿ

ಚೀನಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಮುಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜವರ್ಧನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಥೋಡ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಡಿ.9ರಂದು ತವಾಂಗ್‌ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಚೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ₹135 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಭಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಥೋಡ್‌ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದಿಂದ ರಾಹುಲ್‌ ಕುಟುಂಬ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ನೆಹರೂ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಚೀನಾ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಲಡಾಖ್‌ ಎರಡೂ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚೀನಾದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಲಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

Every proud Indian has seen videos of our men in uniform thrashing the Chinese soldiers, except of course Rahul Gandhi, who continues to doubt their valour just because he signed an MoU with the Chinese, his family enjoyed Chinese hospitality and received funds in RG Foundation… pic.twitter.com/ahomvNV3sE

