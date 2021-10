ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಹಿಂಸಾಪ್ರವೃತ್ತಿ: ಪೇಟಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಸಂಘ(ಪೇಟಾ) ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಹಿಂಸಾಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೇಟಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಗಿಯುವ ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಡಿವಾಣದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಟಾ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

Using horses at wedding ceremonies is ABUSIVE and CRUEL.

— PETA India (@PetaIndia) October 11, 2021