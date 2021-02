ಅಜ್ಮೇರ್‌ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಚಾದರ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಜ್ಮೇರ್‌ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಮುಖ್ತಾರ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾದರ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಚಾದರ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ತಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್‌ ಚಿಸ್ತಿ ಅವರ 809ನೇ ಉರುಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೇರ್‌ ಷರೀಫ್‌ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನಖ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾದರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Handed over a Chadar that would be offered at the Ajmer Sharif Dargah on the 809th Urs of Khwaja Moinuddin Chisti. pic.twitter.com/DHa1f5p0kk

— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021