ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 22ರಿಂದ 25ರವರೆಗೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ, ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ (ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30) ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.

24ರಂದು ಕ್ವಾಡ್‌ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಕಾಟ್‌ ಮಾರಿಸನ್, ಜಪಾನ್‌ನ ಯೋಷಿಹಿಡೆ ಸುಗಾ ಅವರು ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬೈಡನ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | PM Narendra Modi departs from New Delhi for a 3-day visit to US to attend the first in-person Quad Leaders’ Summit, hold bilateral meetings, and address United Nations General Assembly pic.twitter.com/hxNeQEKMH1

ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 'ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭೇಟಿಯು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ. ಜಪಾನ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಇಂಡೊ–ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ವಾಡ್‌ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

At the invitation of @POTUS @JoeBiden, I am visiting USA to continue our dialogue, and exchange views on areas of mutual interest. Also looking forward to meet @VP @KamalaHarris to discuss global issues and explore ideas for cooperation between 🇮🇳🇺🇸.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2021