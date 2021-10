ವಿಡಿಯೊ: ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಜೋಗಿಂದರ್

ಚಂಡೀಗಡ: ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಜೋಗಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಹೊಡೆದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಜತೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.

Congress MLA Joginder Pal from Bhoa assembly seat in Pathankot district of Punjab beat up a youth along with his Punjab Police security men because the youth dared to ask him a question about his work in last 4.5 years in power.

Video: @ghazalimohammad

pic.twitter.com/D38tXaZ8nZ

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 20, 2021