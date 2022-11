ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಲಿಂಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಭಾರತ್‌ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬಳ‌ನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಬ್ಬರ ವಿವಾಹ ಭಾನುವಾರ ‌ಜರುಗಿದೆ.

ಭಾರತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಮೀರಾ, ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಪನಾ ಫೌಜ್ದರ್‌ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಮೀರಾ ತಮ್ಮ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Bharatpur, Rajasthan | Teacher undergoes gender change surgery to become a male & marry a student

"I always wished to undergo surgery to change my gender. I had my first surgery in December 2019," says Aarav Kuntal, teacher who changed his gender pic.twitter.com/S70JGrprwr

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) November 8, 2022