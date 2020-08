ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ 

ಜೈಪುರ್: ಕೋವಿಡ್ 19ನಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

All religious places in the state, that were closed for common devotees in the wake of #COVID19 pandemic, will re-open from 7th September. All precautionary measures to ensure safety against the disease will have to be mandatorily followed: Government of Rajasthan

