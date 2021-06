ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್ 7ರಂದು ಲಾಂಚ್ ಆದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ದೂರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ‘ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ’ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

The much awaited e-filing portal 2.0 was launched last night 20:45hrs.

I see in my TL grievances and glitches.

Hope @Infosys & @NandanNilekani will not let down our taxpayers in the quality of service being provided.

Ease in compliance for the taxpayer should be our priority. https://t.co/iRtyKaURLc

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) June 8, 2021