ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನನ್ನಂತೆ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿರಿ: ಸಚಿವನ ಟ್ವೀಟ್‌ ವೈರಲ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದಂದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ತೆಮ್ಜೆನ್ ಅಲೋಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

‘ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತೀಯರಾಗಿರೋಣ. ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋಣ. ಅಥವಾ, ನನ್ನಂತೆ ‘ಸಿಂಗಲ್‌ (ಅವಿವಾಹಿತ) ಆಗಿರಿ!. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋಣ. ‘ಸಿಂಗಲ್ಸ್’ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವರ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಈ ವರೆಗೆ 44 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕುರಿತ ಅವರ ಭಾಷಣವು ಈ ಹಿಂದೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

On the occasion of #WorldPopulationDay, let us be sensible towards the issues of population growth and inculcate informed choices on child bearing.

Or #StaySingle like me and together we can contribute towards a sustainable future.

Come join the singles movement today. pic.twitter.com/geAKZ64bSr

— Temjen Imna Along (@AlongImna) July 11, 2022