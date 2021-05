ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 10,000 ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ಹಾಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು 10,000 ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

5,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 5,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಜೆಎಸ್‌ಪಿಎಲ್, ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಂಎನ್ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

4. Steel PSUs @SAILsteel, @RINL_VSP, @nmdclimited, @MOIL_LIMITED are setting up 5000 oxygenated beds for treating Covid-19 patients. Another 5000 beds with gaseous oxygen to be set up by @TATASteelLtd, @AMNSIndia, @jswsteel and @Jindal_Official taking the total to over 10,000. pic.twitter.com/71NXnpYJ6i

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) April 30, 2021