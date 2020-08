ಸುಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಬಿಐಗೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, #CBITakesOver, 1StepToSSRJustice, #JusticeforSushantSingRajput ಮತ್ತು Finally CBI for SSR ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ.

ಸುಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕೋರಿ ನಟಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಖುಷಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ!! ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭ... ಸತ್ಯದತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ! ಸಿಬಿಐ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thank you God! You have answered our prayers!! But it is just the beginning... the first step towards the truth! Full faith on CBI!! #Victoryoffaith #GlobalPrayersForSSR #Wearefamily #CBITakesOver — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 19, 2020

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಯೋಧರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾದ ಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Humanity wins, congratulations to each one of SSR warriors, first time I felt such strong force of collective consciousness, AMAZING 👏👏👏#CBITakesOver — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 19, 2020

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬಿಐಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

SC directs CBI to investigate Sushant Singh Rajput’s death. May the truth always prevail 🙏🏻 #Prayers — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 19, 2020

ನಿತಾ ಅಂಬಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತಿಗರೇ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪು ಮೀಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations SSRians SSR MURDER Case Will Finally Handled By CBI. SC Verdict Is A Big Slap To Meme Police & Maha Govt. #CBIForSSR#CBITakesOver#1stStepToSSRJustice — Nita AMBANI™ (@0NitaAmbani) August 19, 2020

SC Allows CBI Probe !! We Will Not Stop Untill Justice !!#CBITakesOver #1stStepToSSRJustice — Amit Kumar (@its_amitkumar) August 19, 2020

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ!! ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

Sanjay Raut is giving a statement on television. He suddenly looks 10 years older. He is now saying that nobody is above the law. When probed further, he puts the onus on the government to respond. This sudden, stunning silence is very telling! #CBITakesOver — Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) August 19, 2020

#CBITakesOver

Such a great relief!! ❤️❤️❤️

It's a first step

Stay united!!

Stay together!!

until we get Justice pic.twitter.com/UiOaKGfiZb — PB (@PoojaBhalshank1) August 19, 2020

One more breaking News !! After Supreme Court Transferred case to CBI Maha.Govt lawyer reaction - "We can file review petition" Supreme Court" We'll nt accpt it" Karwali bejjati..Wo bhi achi wali Satyamev Jayate...#CBITakesOver pic.twitter.com/81dN10cTFa — Shiv Sharma (@shivsharmaIND) August 19, 2020

The Supreme court orders CBI investigation in Sushant Singh Rajput's case. The arbitrariness of the "MEME Police" and "Baby Penguin" Gov. ends here!#CBITakesOver#1StepToSSRJustice pic.twitter.com/4sdnwQ08YX — Ankit Rajput (@A_AnkitRajput) August 19, 2020

“If you believe in prayer at all, expect God to hear you. If you do not expect, you will not have. God will not hear you unless you believe He will hear you; but if you believe He will, He will be as good as your faith.”

JAI SHIV SHAMBHO 🙏#1StepToSSRJustice pic.twitter.com/ykWPzY6oRD — YASHI (@Yashii88) August 19, 2020

It was a indeed the most difficult journey. We started this with an intent to Win it ♥️

Warriors we made it through ♥️ WE HAVE INFINITE POWER TO MAKE THINGS HAPPEN. We trusted SC, We Trusted CBI 🙏 We achieved CBI for Sushant Singh Rajput. Satyamev Jayate.#1StepToSSRJustice — Apurva || Justice needs to be Served SSR! (@lostsoul_apu) August 19, 2020

The first thing to restore faith, CBI needs to interrogate meme pol.#CBITakesOver — Dr. Jayesh Thaker (@JThakers) August 19, 2020

#CBITakesOver I hope #RheaChakraborthy a is extremely happy, since her request for a CBI enquiry has been finally honoured !!! I just hope she hasnt cleaned up all the evidences by now. pic.twitter.com/tikEBgq8MG — ღ нellO ! (@RafatElloMyles) August 19, 2020

Tight slap on those who were trying to protect the culprits & mislead the nation. SATYA MEVA JAYATE!#CBIForSSR #CBITakesOver#1stStepToSSRJustice — ROHIT CHAHAL (@rohit_chahal) August 19, 2020

Supreme Court orders CBI investigation in SSR death case. SC also said that the FIR registered at Patna was absolutely correct, and asked the Mumbai police to hand over all evidences to CBI.

Earlier, Maharashtra Govt refused CBI Probe.#CBITakesOver #SushantSinghRajpoot pic.twitter.com/G29PnFuRgD — Dhana Kumar🇮🇳 (@dhanakumarIndia) August 19, 2020