ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಅವರು ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಅವರು ಕೋವಿಡ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಲುವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಅಳ್ವಾರ್‌ಪೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಅರವಿಂದನ್‌ ಸೆಲ್ವರಾಜ್‌ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.20ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

#TamilNadu Chief Minister #MKStalin has been admitted to a private hospital in #Chennai for "investigations and observation for Covid related symptoms."@DeccanHerald pic.twitter.com/FQi2khOfay

— Sivapriyan E.T.B | சிவப்பிரியன் ஏ.தி.ப (@sivaetb) July 14, 2022