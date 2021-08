ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಲಯಾಳಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಇರಬಹುದು: ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಶಿ ತರೂರ್‌

ಕೊಚ್ಚಿ: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಗುಂಪಿನ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಟ್ವೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ...‘ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಲಯಾಳಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೊನ 8 ಸಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಸಂಸಾರಿಕಟ್ಟೆ’ (ಮಾತಾಡಲಿ)’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ,’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

It sounds as if there are at least two Malayali Taliban here — one who says “samsarikkette” around the 8-second mark & another who understands him! https://t.co/SSdrhTLsBG

ಪತ್ರಕರ್ತ ರಮೀಜ್‌ ಎಂಬುವವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರೀಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತರೂರ್‌ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಕಾಬೂಲ್‌ ತಲುಪಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ,

ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೋರಾ ಅಬ್ರಹಾಂ ಎಂಬುವವರು, ‘ಕೇರಳದ ಕೆಲ ಮಂದಿ ಜಿಹಾದಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ. ನೀವು ಕೇರಳ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಂಸದರು ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತು,‘ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

This is highly problematic. Making statements like this especially when the Right Wing eco system is going on a hate campaign against Kerala regarding people joining jihadist groups. And you being an MP from Kerala's capital should be knowing better.

— Korah Abraham (@thekorahabraham) August 17, 2021