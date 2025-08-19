ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌: ಗಿಲ್‌ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದಿಗ್ಧ; ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಇಂದು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಇಂದು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketAsia cup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT