ತಾಲಿಬಾನ್ ವಶದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೌನ ಮುರಿಯಲಿರುವ ಜೋ ಬೈಡನ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಉಗ್ರರು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೌನ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ರಜೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬೈಡನ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು, ‘ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ‘ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

US President Joe Biden will address the nation on Afghanistan tonight. pic.twitter.com/mWJOkXdNZs

