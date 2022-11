ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಆಕಾರದ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ

ಮುಂಬೈ: ತಿಮಿಂಗಿಲ ಆಕಾರದ ಏರ್‌ಬಸ್ ಬೆಲುಗಾ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟರ್ ವಿಮಾನ ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ (ಸಿಎಎಸ್‌ಎಂಐಎ) ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯಿತು.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಬಸ್ ಬೆಲುಗಾ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟರ್ ವಿಮಾನ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ. ವಿಮಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರವು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಣ್ಮಣವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.

ಈ ವಿಮಾನವು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲುಗಾ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಮೂತಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರಕು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಎಂಐಎ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Look who made a pitstop at @CSMIA_Official! The Airbus Beluga Super Transporter made its first appearance at #MumbaiAirport and left us all awestruck. Tell us what you think of its unique design.#GatewayToGoodness #Beluga #Aviation #PlaneSpotting #AviationDaily #Airbus pic.twitter.com/T4W1OCkduG

— CSMIA (@CSMIA_Official) November 22, 2022