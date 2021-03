ಕಾಶ್ಮೀರ: ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯ ತಳಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ -ಸಚಿವ ಗೋಯಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೆನಾಬ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯ ತಳ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್‌ ಗೋಯಲ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯ ತಳಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೇತುವೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಹಳಿ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

In a historic moment, the arch bottom of the Chenab bridge 🌉 has been completed today. Next, the arch upper of the engineering marvel in making will be completed.

It is all set to be the world's highest Railway bridge. pic.twitter.com/dqwN5N2HTE

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 14, 2021