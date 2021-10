ಮುಂಬೈ; ಮುಂಬೈ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ‌ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳದ (ಎನ್.ಸಿ.ಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರಿಗೆ ಝಡ್ ಮಾದರಿ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ #ZSecurityForSameerWankhede, #Z_Plus_Security_4_Sameerji ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರು ಎನ್.ಸಿ.ಬಿಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

‘ಇದೊಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೀಲರ್‌ಗಳು, ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳು ಸಮೀರ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಅವರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನು‌ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು‘ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

It's our earnest request to @PMOIndia , @HMOIndia, please provide Z+ security to Sameer Wankhede sir who is risking his life , putting his day & night for making our country a drugs free nation.

AnilD Admit SSR Murder Truth#Z_Plus_Security_4_Sameerji

— Koushani Kundu (@kundu_koushani) October 12, 2021