ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ರೂಪಾಂತರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ 15 ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ 7 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ಧೃಡಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರ ವಯಸ್ಸು, ಸ್ಥಳ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೂಪಾಂತರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 8 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆೆ. ದೆಹಲಿಯ ಎನ್‌ಸಿಡಿಸಿ 8, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸಿಸಿಎಂಬಿಯಿಂದ 2, ಕೋಲ್ಕತಾದ ಎನ್‌ಐಬಿಜಿಯಿಂದ 1, ಪುಣೆಯ ಎನ್‌ಐವಿಯಿಂದ 1 ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಐಜಿಐಬಿಯಿಂದ 1 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸ್ ಸೇರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 6 ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಧೃಡಪಟ್ಟಿತ್ತು. ತಾಯಿ–ಮಗು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಸೋಂಕು ಧೃಡಪಟ್ಟಿದ್ದ 3 ಮಂದಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದವರ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸೇರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕೋವಿಡ್ ಪತ್ತೆಯಾದವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

