ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವರಾದ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ್‌ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್‌ ಅವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ ಅವರಿಗೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಆನಂದಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಖಾತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಜೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Karnataka Health and Family Welfare Minister K Sudhakar has been reallocated Medical Education Department. Anand Singh given Infrastructure Development Department & Haj & Wakf and JC Madhuswamy re-allocated Tourism, Ecology and Environment Department

