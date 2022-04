ಕಮಿಷನರ್‌ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸಿಎಂಗೆ ಆದ ಅಪಮಾನ: ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ರಾವ್‌ ಆಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

The Commissioner of Police, Bengaluru is an institution that protects 15 million citizens. Calling the commissioner a “liar” in media by a politician of the ruling state government and party in power is insulting Chief Minister and Government.hopefully better governance prevails.

— Bhaskar Rao (@deepolice12) April 11, 2022