Padma Awards|ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರಿ ಪ್ರದಾನ

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

Congratulations Hajabba ! DK District , Karnataka is super proud of your acheivement Harekala Hajabba being awarded the Padma Shri for his distinguished service to the Nation.He built a school & started Education Revolution in Harekala, with his meagre income of selling oranges. pic.twitter.com/oixZxUAw4T

ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.

A real hero.

Meet Harekala Hajabba Ji. A illiterate fruit vendor who devoted his entire life and earning’s towards educating others.

He also built a ‘Primary School’ for underprivileged children in his village.

Congratulations to him on being conferred with #PadmaShri pic.twitter.com/oE2MzR4Kk5

— Y. Satya Kumar (@satyakumar_y) November 8, 2021