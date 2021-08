ರಾಹುಲ್‌ ಅವರೇ, ನೀವು ಜುಲೈನಲ್ಲೇ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಂತೆ ಹೌದಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಂತೆ ನಿಜವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್‌ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದಿದೆ.

Dear @RahulGandhi,

Is it true that you got vaccinated in July along with 13 crore Indians?

If yes, why have you not disclosed this to public till date?

Couldn't you have inspired your followers to get vaccinated?

Or, are you happy just entertaining them with your comedy acts?

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) August 3, 2021