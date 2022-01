ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ: ತುಮಕೂರಿನ ರೈತನಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವ ರೈತನನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಷೋ ರೂಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ರೈತ ರೈತ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ವಾಹನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

‘ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಡೀಲರ್‌ಗಳ ಷೋ ರೂಂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಜನವರಿ 21ರಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಷೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಆದ ಅಡಚಣೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆಯೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

Here is our official update with reference to the incident that happened at one of our dealers' showrooms in Tumukur, Karnataka. https://t.co/m1lTpObXVC pic.twitter.com/etzQTonykP

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) January 28, 2022