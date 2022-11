ಕೆಂಪೇಗೌಡರು–ಮೋದಿ ನಡುವೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮಾಧಿಪತಿಗಳು: ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎನ್‌ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

There are many similarities between Nadaprabhu Kempegowda & PM Shri @narendramodi. Both are visionaries and masters at implementation - Both believe in transformation, reform and are firm in their faith - True Dharmakarmadhipatis.@SriNNS avaru praises the leaders.#ನಮೋಕೆಂಪೇಗೌಡ pic.twitter.com/M0zK6R7N3O

— Dr. Ashwathnarayan C. N. (@drashwathcn) November 12, 2022