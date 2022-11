ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್‌–2 ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುಸಜ್ಜಿತ, ಭವ್ಯವಾದ ಟರ್ಮಿನಲ್‌–2 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದರ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Here are glimpses from Terminal 2 of the Kempegowda International Airport, Bengaluru. This will lead to capacity expansion of the airport and will boost commerce. I am glad that the terminal building accords topmost importance to sustainability. @BLRAirport pic.twitter.com/9MxVyClhig

— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2022